Contro il Novara, la probabile formazione della Pro

La Pro Vercelli vuole tornare a vincere, ma anche il Novara vuole vincere, così da superare in classifica proprio la Pro di Santoni, e “assaporare” una classifica che la proietti verso i play off.

Miche Santoni dovrebbe confermare Marchetti al centro della difesa (dopo la buona prova dell'ultima partita) e, quindi, proporre una Pro Vercelli con Livieri in porta, Marchetti e Clemente centrali, Piran e Furno laterali, Burruano e Iotti mezze ali con El Bouchataoui in cabina di regina, mentre davanti probabile l'impiego in fascia destra di Akpa Akpro (al posto di Mallahi che non sembra in formissima ma che potrebbe subentrare) con A. Sow sull'opposta corsia e Comi perno finale.

Insomma: Livieri; Piran, Marchetti (Coccolo), Clemente, Furno; El Bouchataoui, Iotti, Burruano; Akpa Akpro (Mallahi), Comi, A. Sow.