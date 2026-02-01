Pagelle della Pro Vercelli che ha sconfitto il Novara (1-0)

Livieri: 6,5
Pomeriggio di ordinaria amministrazione. Sempre sicuro.
Piran: 7,5
Grande corsa, grande tecnica. Ha un "piede d'oro". Ma bene, oggi, anche in fase difensiva.
Marchetti: 7
Ha dominato la sua zona. Grande partita.
Coccolo: 6,5
Buona prestazione.
Furno: 7
Dominatore della corsia di sinistra.
El Bouchatauoi: 7
Perfetta la sua regia e perfette le sue sventagliate.
Iotti: 6,5
Buona prova, come sempre.
Burruano: 6,5
Grande atletismo, ottimo in fase di interdizione (ma anche nelle proiezioni offensive).
Akpa Akpro: 8
Devastante e immarcabile nel primo tempo. Leggero, comporensibile calo nella ripresa. La firma del successo, con gol d'autore, è sua.
Comi: 6,5
Una problema per Lorenzini & C, marcarlo. Intramontabile.
A. Sow: 6,5
Una conferma.
Carosso: 6,5
Coppola 6,5
O. Sow: 6,5
Pino: n.g.
Santoni: 7,5
Formazione azzeccata, giusti i cambi. Buonna Pro in tutti i reparti, con citazione particolare per i giocatori di fascia. Questa sua Pro, quella insomma vista col Novara, può ambire ai play off. L'importante, ora, è contrnuare.