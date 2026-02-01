Pagelle della Pro Vercelli che ha sconfitto il Novara (1-0)

Livieri: 6,5

Pomeriggio di ordinaria amministrazione. Sempre sicuro.

Piran: 7,5

Grande corsa, grande tecnica. Ha un "piede d'oro". Ma bene, oggi, anche in fase difensiva.

Marchetti: 7

Ha dominato la sua zona. Grande partita.

Coccolo: 6,5

Buona prestazione.

Furno: 7

Dominatore della corsia di sinistra.

El Bouchatauoi: 7

Perfetta la sua regia e perfette le sue sventagliate.

Iotti: 6,5

Buona prova, come sempre.

Burruano: 6,5

Grande atletismo, ottimo in fase di interdizione (ma anche nelle proiezioni offensive).



Akpa Akpro: 8

Devastante e immarcabile nel primo tempo. Leggero, comporensibile calo nella ripresa. La firma del successo, con gol d'autore, è sua.



Comi: 6,5

Una problema per Lorenzini & C, marcarlo. Intramontabile.



A. Sow: 6,5

Una conferma.



Carosso: 6,5

Coppola 6,5

O. Sow: 6,5

Pino: n.g.



Santoni: 7,5

Formazione azzeccata, giusti i cambi. Buonna Pro in tutti i reparti, con citazione particolare per i giocatori di fascia. Questa sua Pro, quella insomma vista col Novara, può ambire ai play off. L'importante, ora, è contrnuare.