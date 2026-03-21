Pro Vercelli - Lumezzane 1-1: la beffa al 95'

Beffa al "Piola". Un gol di Deratti oltre il 95' permette al Lumezzane d'agganciare sull'1-1 la Pro Vercelli, evitando proprio all'ultima curva l'aggancio dei bianchi in classifica. In pareggio che sta stretto al team di mister Santoni che avrebbero meritato, oltre ai tre punti, di vincere con un margine più ampio dell'eurogol firmato da Carosso. Invece nell'unica azione pericolosa creata in 96' il Lume è riuscito a pareggiare. Peccato perché con questo pareggio i playoff diventano più complicati da raggiungere. Pro che parte subito di buzzo buono: 6' Iotti ci prova da fuori area: palla fuori di poco. Il primo squillo è dei bianchi. 11': ancora Pro pericolosa: cross di A. Sow in area, nessuno intercetta, poi cross in area e rovesciata di Comi: palla alta. Pro più reattiva. 13': ancora A. Sow con una giocata d'appaulsi si libera di un paio d'avversari entra in area e centra dalla sinistra dove non trova nessun compagno. Prima parte del match tutto di marca Pro. Giallo per Paghera (intervento su Piran). 17' Huiberts ci prova al volo da buona posizione: palla sul fondo: potenziale occasione non concretizzata. È la Pro a fare la partita. Azioni potenzialmente pericolose cui manca però il guizzo finale. Sow e Carosso da applausi ma il match non si sblocca. Al riposo sullo 0-0. Ripresa. È sempre la Pro a fare la partita anche di occasioni vere se ne vedono poche. Conclusioni dalla distanza Akpa Apro (9') e Comi (17') senza esito. La sensazione è che solo un episodio possa "spaccare" il match. 19' gool della Pro. Carosso calcia di controbalzo dal limitevun pallone respinto dalla difesa bresciana: sfera che s'infila alle spalle di Drago: 1-0. Il Lumezzane accusa il colpo. La Pro è padrona del campo: 31' Sow servito da Akpa Akpro non colpisce vongole la necessaria forza. Ultimi10' Pro in controllo. 40' punizikbe di El Bouchataoui: alto. 41' ci prova Comi: nulla di fatto. 5' di recupero. 51': pareggio del Lumezzane: angolo dalla sinistra: Deratti in rovesciata supera Del Favero. La beffa è servita. I playoff per i bianchi più lontani.

PRO VERCELLI (4-3-3): Del Favero; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso (46′ st Regonesi); El Bouchataoui (46' st Ronchi), Iotti, Huiberts (37’ st Burruano); Akpa Akpro (42’ st Rutigliano), Comi, A. Sow (42’ st O. Sow).

In panchina Rosin, Livieri, Mallahi, Ronchi, Perotti, Pino, Zacchera, Boufandar, Clemente, Satriano.

Allenatore: Santoni.

LUMEZZANE (4-4-2): Drago; Mancini (1'st Ferro), Deratti, Stivanello, Motta (35' st Monachello); Rolando, Paghera, Colangiuli (12′ st Malotti), Moscati; Ghillani (12′ st Iori), Anatriello (12′ st Gallea Beidi).

In panchina: Filigheddu, Battagliola, Riahi, Ndiaye, Scanzi, Belvedere.

Allenatore: Troise.

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa.

RETI: st 24' Carosso; 51' Deratti

NOTE: Pomeriggio fresco. Spettatori: 903. Ammoniti: Paghera, Rolando, Stivanello, Deratti. Calci d'angolo 5-3 per la Pro Vercelli. Recupero: 0', 5'