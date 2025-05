Piazza Amedeo IX, piazza Cavour, parchi e case Atc: il Comune investe 5,5 milioni

Il Comune di Vercelli, nei prossimi mesi, investirà circa 5,5 milioni euro, con un occhio di riguardo particoalre al tema della manutenzione di vie e piazze, al verde e alla ciruzza degli edifici pubblici. Un pacchetto di opere che possono essere messe in cantiere grazie ai buoni numeri del bilancio 2024 e che sono stati anticipati, nei giorni scorsi, nel corso del Consiglio comunale.

Circa un milione di euro viene destinato alla manutenzione straordinaria delle strade in asfalto e in pietra. «È la risposta immediata e significativa ai nostri concittadini per recuperare la dignità delle vie e dei marciapiedi - spiega il sindaco, Roberto Scheda - Così facendo la nostra città, grazie anche ai cantieri del PNRR, avviati dalla precedente Giunta, sarà sempre più bella e sicura».

Ottocentomila euro sono invece destinari alla riqualificazione di piazza Amedeo IX e delle vie limitrofe all’area del Tribunale e della sede della Procura della Repubblica. Circa 400.000 euro sono destinati a piazza Cavour, mentre 370mila euro finanziano la ripresa dei lavori delle palazzine di via Palli dopo l’accettazione, nei giorni scorsi, da parte dell’impresa Teicos, della nuova proposta di accordo bonario. Altri 150mila euro (che si aggiungo ai 140mila già impegnati a bilancio) servono alla riqualificazione dei parchi urbani: «Per Parco Camana il progetto riguarda le aree del basket e dell'ex campo da bocce, mentre per gli altri sostituzione e/o riparazione dei giochi rotti», anticipa l'assessore al Bilancio Massimo Simion.

Circa 150.000 euro servono all’installazione dell’impianto di diffusione sonora, emergenza ed evacuazione del Teatro Civico per rispondere agli attuali standard di sicurezza; 200.000 euro è l’investimento per piazza Alciati e la riqualificazione dello stabile di accesso al parcheggio interno del Municipio, mentre 100.000 euro sono destinati alla manutenzione aggiuntiva del tetto delle case di via Dante perché nella fase esecutiva dei lavori sono emerse ulteriori criticità rispetto al progetto approvato. Il Comune di Vercelli ha infine previsto il trasferimento di 50.000 euro a favore del Museo Borgogna, la seconda Pinacoteca del Piemonte e vanto della città.

«Il risultato di Amministrazione è pari a 33.805.693 euro di cui un fondo cassa rilevante, al 31 dicembre 2024, di 16.511.824 euro. Questo dato assume ancora maggiore importanza perché - spiega Simion - il Comune di Vercelli, come certificato dal ministero dell’Economia, paga in anticipo i propri fornitori di circa 18 giorni rispetto alle scadenze previste. Gli oltre cinque milioni sono disponibili al netto degli accantonamenti e dei vincoli obbligatori per legge per tutelare l’Ente da ogni punto di vista. L’Amministrazione guidata dal sindaco Scheda, ha già anticipato un passaggio che è diventato obbligatorio per legge a partire dal 1° gennaio 2025: il raggiungimento del risultato positivo della gestione di competenza e degli equilibri complessivi di bilancio. Non va infine dimenticato che questo bilancio è già stato validato dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito ai controlli di coerenza, validità e quadratura».