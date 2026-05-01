A Jean-Guy Akpa Akpro il Premio di "miglior Giocatore 2025/2026"

Questa mattina, una rappresentanza di tifosi del nostro Club accompagnato da una parte del Direttivo, si è recata allo Stadio Silvio Piola per consegnare il tradizionale Premio di "miglior Giocatore 2025/2026" a Jean-Guy Akpa Akpro che ha preceduto Leonardo Piran e Stefano Marchetti.

Jean-Guy era visibilmente emozionato per aver ricevuto il premio perchè, come ci ha detto, "non sono stato il giocatore che ha segnato più reti o fatto più assist, ma ci ho sempre messo il cuore e ho dato tutto quello che potevo fino alla fine".

Ecco questo è il vero spirito del nostro premio: essere leoni veri fino alla fine anche se non si segna o non si fa segnare, ma onorare la maglia sempre.

Ringraziamo come sempre la Società, nella persona di Alessandro Piccica, che ci ha permesso di consegnare il Premio sul sintetico del Piola.

Sempre e Comunque Forza Pro!!