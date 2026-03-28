La Pro Vercelli non molla: Comi pareggia... all'ultimo respiro

Pareggio... di rigore (1-1) per la Pro Vercelli al Breda di Sesto contro l'Alcione si salva in pieno recupero. In punto meritato al termine di un match non troppo spettacolare nel quale la Pro ha avuto il merito di non arrendersi e cercare sino all'ultimo di raddrizzare un match che dopo lo svantaggio su rigore a fine primo tempo si stava complicando.

Per la Pro una delle ultime chiamate playoff, Alcione alla ricerca dela miglior posizione in regualar season. Bianchi senza sorprese nell'undici iniziale a parte il ritorno tra i pali di Liveri. Prima iniziativa della Pro: Sow dalla distanza. Agazzi disinnesca. Si fa vedere anche l'Alcione: 11' e 14' duello Right (di testa e dal limite) e Livieri: la spunta il portiere vercellese. 17' Sow da fuori: nulla di fatto. Fasi di stanca con poche emozioni. Superata la mezz'ora. 35' rigore per l'Alcione: centro dalla sinistra di Muroni Livieri interviene su Plescia. Inizialmente l'arbitro lascia correre. Poi richiamato all'Fvs concede il rigore tra le proteste del portiere vercellese. 36': Plescia trasforma: Alcione avanti 1-0. 42' ammonito con l'Fvs El Bouchataoui. Tre minuti di recupero. 45' Pro in difficoltà. Alcione pericoloso nell'area vercellese che si salva con qualche affanno. Finale di tempo in sofferenza per i vercellesi che hanno accusato il colpo dell'1-0.

Ripresa che inizia con la Pro più propositiva. 5' Alcione vicinissimo al raddoppio: testa di Giorgeschi: Livieri si supera e tiene la Pro nel match. 10' bell'azione di Sow che in area controlla un buon pallone e calcia sull'angolo più vicino: palla deviata che colpisce il palo esterno. Sow resta a terra ed è costretto al cambio. Entra il gemello O. Sow. Tegola per la Pro. 25' Occasionsima per la Pro: Como vede Huiberts e lo lancia a centro Andrea: palla sul fondo sull'uscita di Agazzi. Santoni sì gioca l'Fvs: respinto di resta 1-0. Mezz'ora trascorsa senza sussulti 33' bello spunto di Murini: conclusione dal limite che si perde di poco alla destra di Livieri. Ultimi 5' con la Pro generosamente in attacco. 43': Pro pericolosissima: Agazzi respinge su Akpa. 5' di recupero.48' Fvs per un intervento scomposto in area di Pirola su Clemente: rigore. Dal dischetto Comi: gool! Palla che colpisce il palo e si infila 1-1. Finisce così al Breda. Per la Pro un punto d'orgoglio che dimostra come i bianchi vogliano chiudere al meglio la stagione. Con o senza playoff.

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Pirola, Giorgeschi, Miculi, Scuderi; Bright (24' st Lopes), Lanzi, Muroni (45' st Renault); Inverinizzi (24' st,Olivieri); Pitou, Plescia (45' st Marconi).

In panchina: Raffaelli, Morselli, Rebaudo, Galli, Lione, Zamparo, Tordini.

All. Cusatis.

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Pirola, Giorgeschi, Miculi, Scuderi; Bright (24' st Lopes), Lanzi, Muroni (45' st Renault); Inverinizzi (24' st,Olivieri); Pitou, Plescia (45' st Marconi).

In panchina: Raffaelli, Morselli, Rebaudo, Galli, Lione, Zamparo, Tordini.

All. Cusatis.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (34' st Clemente), Marchetti, Coccolo (42’ st Burruano), Carosso; El Bouchataoui (42' st’ Pino), Iotti, Huiberts (dal 34' st Satriano); Akpa Akpro, Comi, A. Sow (12' st O. Sow).

In panchina: Rosin, Del Favero, Mallahi, Rutigliano, Ronchi, Perotti, Zacchera, Boufandar, Regonesi.

All. Santoni.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona

RETI: 36' Plescia (rig); st 48 Comi (tig.)

NOTE: ammoniti: El Bouchataoui, Invernizzi, Scuderi. Calci d'angolo 6-4 . Recupero 3', 5".