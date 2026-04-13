Le pagelle della Pro che ha perso a Renate

Livieri: Un po' incerto in entrata: sul gol del Renate non è l'unico a essere poco reattivo: 5.5

Piran: Si fa lasciare sul posto da Visentini in occasione dell'1-0. Si fa preferire in fase d'impostazione 6- (24' st O. Sow non incide come mister Santoni vorrebbe 5.5)

Marchetti: Un po' statico sul gol dell'1-0 e spesso in difficoltà nel contenere gli attaccanti del Renate: 5.5

Regonesi: Un paio di salvataggi decisivi e un "giallo" speso per la causa; ma anche qualche errore in fase d'interdizione: 6

Carosso: Partita in sofferenza, nella quale deve limitare le sue sortite offensive: 6 (24' st Clemente: sv)

El Bouchataoui: Vive una fase d'involuzione: poco preciso nell'impostazione e nelle conclusioni: 5.5 (35' st Satriano: si fa notare per un "giallo". Non il primo della sua esperienza bianca. Vero che entra, nonostante il gol di Sow a match già indirizzato 5.5)

Iotti: Ci mette l'impegno ma non basta. Si accende a intermittenza e manca di precisione nelle (poche) conclusioni, una delle sue specialità, che prova dalla distanza: 5.5

Huiberts: Non è tra i peggiori della serata bianca. Si rende pericoloso dal limite, prima di venire colpito duro da Delcarro: forse è anche per quello che la sua gara dura solo un tempo: 6- (1' st Boufandar; ha il merito di innescare A. Sow in occasione del 2-1. Ma poco altro 5.5)

Akpa Akpro: Cerca di rendersi pericoloso con qualche spunto in velocità, ma non riesce mai a essere nel vivo dell'azione: 6 (35' st Burruano: 10' di recupero non bastano per poter incidere sv)

Comi: Il capitano ci mette il cuore e, sovente anche la "testa". Con poca fortuna. Ma la sua presenza si fa sempre sentire: 6.5

A. Sow: Un gol da autentico fuoriclasse come aveva abituato nella prima parte della stagione. Ottima prova condita da qualche spunto in velocità e un paio di conclusioni e assist 6/7

Santoni: Il calo nel girone di ritorno e una squadra che, troppo spesso, da l'impressione di non affrontare il match con la giusta "cattiveria" coinvolgono, inevitabilmente, anche il mister. Dopo l'eccellente girone d'andata ci si aspettava una squadra che, negli ultimi mesi come il glorioso Vels di Mostar dell'altrettanto mitica Capodistria, vivacchiasse e regalasse punti a chi ne ha bisogno e a chi non ne ha: 5