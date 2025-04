Peggiorano le previsioni meteo: Borgosesia apre il Coc e chiude Parco Magni

Non ci sono situazioni di emergenza, ma le amministrazioni locali valsesiane hanno attivato tutte le misure preventive, visti gli allerta diramati da Arpa Piemonte in relazione al peggioramento delle condizioni meteo e al conseguente rischio idorgeologico. Nella tarda mattina di mercoledì Arpa Piemonte ha elevato al livello massimo il rischio idrogeologico portando quindi ad allerte rossa le aree comprese alpine e pedemontane tra Valsesia, Biellese, Canavese, Lanzo, bassa Val Susa e Sangone a partire dalla mezzanotte di giovedì 17 aprile.

«Alle 8 di questa mattina abbiamo aperto il COC e tutte le forze oprative sono in campo a presidiare le zone piu a rischio - precisa una nota del sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio - La paratoia di Isola è stata fatta chiudere e il Parco Magni riaprirà a fine allerta. Non possiamo prevedere esattamente l’intensità della perturbazione, ma invitiamo tutti a spostarvi solo se strettamente necessario. Per qualsiasi emergenza chiamare il 112 che direzionerà le varie segnalazioni, oppure la polizia municipale allo 0163.290106».

Il fiume Sesia, in alta valle, è piuttosto ingrossato e, al ponte di Isolella il livello è salito a 4.5 metri, ancora molto al di sotto dei 6 metri di soglia di allerta.