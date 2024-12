Trino, cittadinanza onoraria al luogotenente Farina

Il Comune di Trino saluta con la concessione della cittadinanza onoraria il luogotenente Emilio Farina che, dopo 27 anni, viene trasferito ad latro incarico. Durante la seduta del Consiglio Comunale del 19 dicembre, il sindaco Daniele Pane ha consegnato un riconoscimento che celebra un percorso di quasi trent’anni, contraddistinto da dedizione ed elevato senso del dovere verso la comunità.

In servizio a Trino dal luglio del 1997, il luogotenente Farina ha inizialmente ricoperto il ruolo di sottufficiale, assumendo poi, dal dicembre del 2011, la responsabilità di comandante della Stazione dei Carabinieri di Trino. «Durante la sua carriera, si è distinto non solo per competenza e professionalità nelle operazioni di sicurezza, ma anche per l’impegno umano e il contributo attivo alla coesione sociale. La sua capacità di ascolto, la disponibilità e lo spirito di sacrificio hanno consolidato il suo ruolo di riferimento per le istituzioni e i cittadini trinesi - ricordano dal Comune».

Farina ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti per il suo impegno professionale, come ha ricordato il sindaco, Daniele Pane, durante la cerimonia. «Ricordiamo la Medaglia di Bronzo al merito di lungo comando, il Nastrino al merito per l’attività di assistenza durante la pandemia da Covid-19, e il Diploma di Benemerenza per il suo impegno durante le calamità naturali. Questi riconoscimenti non sono altro che un riflesso del suo spirito instancabile, del suo profondo senso del dovere e del suo amore per la nostra città».

Il conferimento della cittadinanza onoraria, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, sottolinea la gratitudine della città di Trino per il legame profondo che il Comandante ha saputo instaurare con la comunità. Nonostante il prossimo trasferimento, la cittadinanza onoraria sancisce l’appartenenza eterna del Luogotenente Farina a Trino. Il militare, dal canto suo, in un lungo post ricorda commosso i tanti anni di servizio, nei quali si è anche costruito una famiglia.

«Mi spiace lasciare questo posto, devo farlo e dove proseguirò il mio lavoro cercherò di dare il meglio, come ho imparato a fare in questa comunità - scrive Farina -. Un grazie a tutti i cittadini o meglio a tutti i "compaesani", che con la loro vicinanza e la loro fiducia mi hanno dato la forza e la volontà di impegnarmi al meglio in quel poco che sono riuscito a fare».