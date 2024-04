Pro Vercelli - Albinoleffe 3-1 (boccata d'ossigeno)

La Pro Vercelli liquida 3-1 l'Albinoleffe in quello che, a tutti gli effetti, era considerato come una sorta di scontro diretto con vista playoff. Match non semplice per i bianchi, sotto dopo 17' ma bravi a non smarrirsi com'era accaduto in altre occasioni e, dopo aver riordinato le idee e riequilibrato la situazione nei primi 45' sono cresciuti nella ripresa mettendo il sigillo sul match. Decisivi, tra gli altri, Mustacchio e Maggio (peccato per il giallo che gli costerà la squalifica) anche loro cresciuti dopo un avvio laborioso. Senza Sarzi Puttini, dentro Frey in difesa,

Fase di studio, con le due formazioni guardinghe. Al 12' prima nitida occasione per la Pro: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Parodi di testa nell'area seriana, rinvio incerto della difesa e palla che arriva a centro area a Mustacchio che, però, colpisce troppo debolmente e Marietta si salva in due tempi. Alla prima sortita offensiva l'Albinoleffe sblocca il match: 17' servito da Zoma, Brentan calcia dal limite: Sassi respinge sulla sfera arriva Longo che controlla e a colpo quasi sicuro colpisce il palo alla destra di Sassi: la palla però rimbalza su Rodio e s'infila beffarda in rete. La Pro accusa il colpo e dopo 1' i lombardi sfiorano il raddoppio con Zoma che si libera bene in area ma trova pronto Sassi a respingere. Bianchi sempre in confusione. Mustacchio ammonito. Albinoleffe ancora pericoloso (28') con Zoma che dalla destra entra in area, ma il suo cross è ribattuto dalla difesa. Mezz'ora senza sussulti della Pro con i biancocelesti a tenere basso il ritmo e gestire il risultato. 38' Azione che fotografa il momento della Pro con Mustacchio che in fase offensiva colpisce involontariamente Iotti concedendo la rimessa laterale agli ospiti. 37' buona azione per Camigliano che si fa largo ma serve troppo in profondità in area Nepi che non arriva sul pallone. 40' la Pro pareggia! Calcio d'angolo dalla destra, sfera che esce dall'area addomesticata da Maggio che controlla e serve sul secondo palo Iotti che all'altezza dell'area piccola colpisce di testa: Marietta respinge quando, però, la palla secondo l'arbitro su indicazione del collaboratore, ha varcato la linea 1-1 . Finisce il primo tempo senza recupero. Risultato sostanzialmente giusto: è vero che la Pro dopo il gol incassato ha tardato a carburare, ma l'atteggiamento dell'undici di Lopez è stato troppo rinunciatario. E con diversi angoli concessi (6 all'intervallo) i bianchi hanno saputo capitalizzarne uno con l'1-1 di Iotti.

Ripresa: subito un cambio: dentro Iezzi per Frey. 2' Punizione per l'Albinoleffe dalla destra di Piccoli: testa di Borghini para Sassi. Ammonito Maggio che, diffidato, non ci sarà nella sfida di Trento. 7' Doppio angolo per la Pro, concluso con un tiro al volo di Rodio abbondantemente alto. 10' Azione insistita della Pro sulla sinistra con Mustacchio che serve al limite dell'area Maggio che con un tiro che si perde sul fondo, mentre Iotti era a terra in area. Consueta staffetta Rojas-Nepi (14'). 16' punizione dall'out sinistro (costato il giallo a Borghini): Iotti in area: testa di Parodi, Marietta blocca sicuro.

18' Mustacchio e la Pro è in vantaggio: azione insistita di Maggio sulla sinistra e centro per Mustacchio colpo di testa di potenza che il portiere avversario riesce solo a sfiorare: 2-1.

Gara ribaltata. E anche a livello psicologico ora è la Pro a insistere contro un Albinoleffe che dà l'impressione di essere un po' stanco. Entra Rutigliano per Santoro. Mustacchio 25' sfiora il tris sugli sviluppi di un ennesimo tiro dalla bandierina. 28' la Pro cala il tris. Il neo entrato Rutigliano vede smarcato Maggio a centro area: controllo a eludere il portiere e palla depositata in rete: 3-1. Nell'Albinoleffe entra l'ex Arrighini ma, a parte una punizione di Agostinelli a centro area, senza pericoli, i lombardi non si fanno vedere. Pro sempre più in controllo del match. 90' Ultimi sussulti del match: angolo di Agostinelli, testa di Zoma: Sassi sicuro. 3' di recupero. Tempo in casa per gli ultimi due cambi: minuti per il giovane Sibilio al posto di Mustacchi e Ghezza rileva Maggio. Espulso per proteste Marchetti: Albinoleffe in dieci. Finisce 3-1 per la Pro che incamera altri tre punti per continuare il proprio cammino in zona playoff.