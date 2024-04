Dossena: «Vittoria importante, ma non siamo ancora certi dei play off»

Mister Andrea Dossena analizza il successo sull'Arzignano che avvicina i bianchi ai playoff: "Sono soddisfatto. Era da diverso tempo che non vedevo la squadra giocare in maniera così fluida. Abbiamo disputato un'ottima partita; già in settimana avevo avuto delle buone sensazioni, vedendo come ci stavamo allenando. La squadra è scesa in campo con il giusto atteggiamento. provando subito a offendere. I due gol hanno spaccato la partita, complicando la loro rimonta. Nella ripresa forse, avremmo potuto fare meglio per quanto riguarda il possesso di palla, preferendo i lanci lunghi al gioco manovrato. In ogni caso non abbiamo rischiato nulla. Negli spogliatoi mi sono complimentato con i ragazzi anche se pur facendo un importante passo avanti non abbiamo ancora raggiunto i playoff. E' un obiettivo cui teniamo e vedremo di coronarlo nell'ultimo ostacolo, rappresentato dalla Virtus Verona che affronteremo in trasferta. Mi auguro di rivedere, com'è avvenuto nell'avvicinamento al match con l'Arzignano, la stessa determinazione anche durante gli allenamenti".