Risultati delle giovanili della Pallacanestro Femminile Vercelli

CAMPIONATO UNDER 19

2^ fase – Coppa Piemonte

7^ GIORNATA – (ultima - girone di sola andata)

Lunedì 1° maggio 2023 ore 19.40 –a Vercelli – Pal. Sc. Media Pertini/Lanino

Pallacanestro Femminile Vercelli – Polisportiva Pasta 58-39

(Parziali: 12-14; 28-18; 44-30)

Tabellino PFV: Francese A.10; Momo C.13; Chillini 7; Lo Kahr; Zanetti 10; Barbero 3

Dikrane 3; Carrozza 2; Cafasso; Ifa Uwaidae; Porcelli 8; Prinetti 2.

All.re Gianfranco Anastasio.

Conclude la sua fatica stagionale la Under 19 della PFV con una bella vittoria casalinga su Polisportiva Pasta di Rivalta per 58-39 e, stante il concomitante risultato favorevole di Venaria su Mado Valenza (66-28), si piazza terza in Coppa Piemonte, a pari punti con la stessa Venaria (8) ma dietro ad essa in virtù dello scontro diretto favorevole alle torinesi.

Le ragazze di Gianfranco Anastasio hanno quindi chiuso il loro campionato, che è stato positivo, soprattutto dopo le ultime stagioni non proprio esaltanti, ed ha messo in luce non pochi progressi sotto il profilo tecnico e della maturazione di alcune giocatrici in vista del “salto” in prima squadra, che è poi l’obiettivo dell’intero settore giovanile. Peccato per quella sconfitta con Venaria, con la squadra incompleta, che - se fosse stata vittoria - avrebbe potuto consentire un prestigioso secondo posto regionale, seppur in “Coppa”.

La gara è stata combattuta, con le ospiti che partivano bene e le padrone di casa che, nonostante qualche incertezza iniziale di troppo, si mantenevano in scia (12-14 al 10’). Nel secondo periodo la PFV piazzava un perentorio allungo di 16-4, poi decisivo ai fini del risultato finale, che le consentivano di condurre a metà match sul 28-18. Il vantaggio lievitava ancora, seppur di poco, nel terzo quarto (44-30) fino al finale di 53-39 che ben fotografa la differenza di valori emersa in campo.

In conclusione una gara che ha premiato la buona stagione delle Under 19, guidate dall’esperto Gianfranco Anastasio, che hanno mostrato di costituire una squadra compatta ed affiatata, con ancora notevoli margini di miglioramento.

CAMPIONATO UNDER 17 -

Semifinali per il titolo regionale

1a semifinale

Arona Basket – Lettera 22 Ivrea – 30/4 – 7/5 – 14/5 (ev. spareggio) 77-24

2a semifinale

Conte Verde Basket – Rivoli – Pallacanestro Femminile Vercelli 48-43

Domenica 30/4 a Rivoli – Pal. Ist. Natta – Via XX settembre 14/a ore 11,30 – andata

Domenica 7/5 ad Alice Castello – Pal. Comunale – Via Cossano s.n.c. - ore 11,30 – ritorno

Venerdì 12/5 a Rivoli – Pal. Ist. Natta – Via XX settembre 14/a ore 20,30 – ev. spareggio







(Parziali: 9-10; 21-26; 34-38)







Tabellino PFV: Cafasso 2; Giuliani; Rizzato 7; Arca 2; Giorgi 2; Pintonello; Priànetti 2; Carrozza 10; Barbero 12; Dipace 2; Dikrane 4; All.re Javier Adipe Alsina.

Le finali per il titolo regionale Under 17 e per il terzo posto sono state messe in programma dalla F.I.P. il 21/5 e 28/5 (andata e ritorno) con eventuale spareggio il 4/6 sul campo della meglio classificata nella qualificazione. Le semifinali sono cominciate, invece, domenica 30/4. La PFV, opposta in trasferta a Conte Verde Basket di Rivoli, ha perso per 48-43, e si trova ora in svantaggio per 0-1 dopo gara 1.

Le vercellesi, che hanno ancora dovuto fare a meno di un elemento importante come Matilde Momo, infortunata, hanno affrontato bene la gara, mantenendosi leggermente avanti alle avversarie (9-10 al 10’) senza alcun timore reverenziale e da trasferta, ribattendo colpo su colpo e difendendo bene.

Nel secondo periodo, poi, le ragazze di Adipe Alsina riuscivano a guadagnare un lieve margine di vantaggio, incrementando le loro percentuali di tiro e chiudendo a metà match avanti 21-26.

Questo lieve margine veniva conservato, sostanzialmente, nel terzo quarto (34-38), quasi a preparare un finale in volata negli ultimi 10’.

In questa fase, però, la squadra vercellese cedeva letteralmente, riuscendo a segnare solo 5 punti contro i 14 delle avversarie, che ribaltavano il risultato e si assicuravano, così, la prima semifinale.

Inspiegabili le ragioni del cedimento improvviso dopo tre quarti di gara ben condotti in vantaggio.

Ora vi sarà il ritorno, domenica prossima ad Alice Castello alle ore 11,30, in cui la PFV avrà l’opportunità di ribaltare il risultato a garantirsi lo spareggio del 12 maggio (venerdì) sempre a Rivoli.

Se non si guadagnerà tale opportunità, la PFV approderà alla finale per il terzo posto, presumibilmente contro Lettera 22 Ivrea (Arona – Ivrea 77-24) il 21 e 28 maggio, con spareggio fissato al 4 giugno.

CAMPIONATO UNDER 13 –

2 ^ fase per la qualificazione alle final four per il titolo.

Girone E 4^ giornata di ritorno

Domenica 30 .4.2023– a Venaria – Palestra Sport Club – ia di Vittorio – ore 9,40

Basket Venaria - Pallacanestro Femminile Vercelli 37-18

(parziali: 8-2; 20-8; 34-14;).

Tabellino PFV: Stile 5; Lahmidi 6; Triberti; Balzaretti 2; Bari 2; Monaco; Sadmy ; Oppezzo ; Lombardi; Alilou 1; Ferraris 2. . All.re Davide Simone

La formazione Under 13, ormai esclusa dalla qualificazione alle finali per il titolo regionale, ha affrontato la quarta giornata di ritorno, tornando sconfitta da Venaria per 37-18.

Come appare evidente dal punteggio (basso) e dai parziali (sempre a favore di Basket Venaria).la gara non è stata entusiasmante, anche se comunque utile per maturare esperienza.

L’insolito orario d’inizio delle 9.40 (nel torinese e cuneese evidentemente sono abituati a questa piccole stranezze) ha costretto le vercellesi ad una levataccia domenicale, che esse hanno pagato nel primo periodo, fermandosi sull’8-2 a favore di “casa”, con molte difficoltà a segnare.

Nel prosieguo della partita Venaria dilatava quarto per quarto il suo vantaggio (20-8 al 20’; 33-14 al 30’, approfittando della scarsa vena realizzativa delle vercellesi, mentre solo nell’ultimo periodo queste ultime – complici “i remi in barca” delle padrone di casa ed un sussulto di orgoglio loro proprio, riuscivano a sollevare la testa, buttar dentro qualche pallone e chiudere in crescendo (4-12 il parziale di quarto) sino al 37-18 finale.

Tutto sommato una buona esperienza, posto che la classifica è ormai definita nel girone. Resta il rammarico, per la squadra di Davide Simone, di essere finita nel girone E decisamente più forte.: Infatti, nell’altro, squadre che nelle qualificazioni la PFV aveva battuto (vedasi B.C. Novara per esempio) stanno lottando per la qualificazione alle finali.

L’avventura stagionale delle Under 13 targate PFV si concluderà, quindi, domenica 7 maggio alle 16,45 al Palapiacco contro Granda College di Cuneo, formazione di primo livello per la categoria in regione.