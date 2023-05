La minoranza: «Viale Garibaldi: cosa intende fare l'amministrazione?»

È ormai da alcuni mesi che si susseguono informazioni e annunci relativi al progetto che dovrebbe trasformare Viale Garibaldi tramite i finanziamenti del PNRR.

Si tratta di un intervento che, nel bene o nel male, avrà una grande rilevanza per l’impatto che ha il Viale nella vita quotidiana dei vercellesi e nella storia della nostra città. Un intervento finanziato con risorse della collettività, parte di quel progetto europeo di rilancio della società verso un futuro innovativo e sostenibile.

Per tutti questi motivi ci saremmo aspettati da parte dell’Amministrazione un’ampia condivisione con il Consiglio Comunale e con la città intera dei contenuti di questa iniziativa e degli impatti che avrà sulla città, per rendere tutti più consapevoli e recepire anche eventuali suggerimenti e punti di vista diversi.

Non abbiamo invece assistito a nulla di tutto questo. Non sappiamo i contenuti del progetto, non sappiamo l’iter che è stato svolto per arrivare a questo punto, non sappiamo la visione e le motivazioni delle scelte intraprese e non sappiamo con chi sia stato condiviso.

Sicuramente non con il Consiglio Comunale.

Anzi, da quel che sappiamo non risulterebbe approvato ancora alcun progetto definitivo.

Per tutti questi motivi abbiamo chiesto, tramite le firme dei commissari di minoranza Cressano (Partito Democratico), Raviglione (SiAmo Vercelli) e Catricalà (Gruppo Misto), che sia convocata una Commissione Lavori Pubblici nella quale questa progettualità venga descritta e spiegata.

A noi e alla città.

Auspichiamo da parte dell’Amministrazione una risposta positiva a questa richiesta di confronto e di dialogo.

Gruppi consiliari Partito Democratico, SiAmo Vercelli, Gruppo Misto, Voltiamo Pagina