Mostra sull'espressionismo in Arca: interrogazione PD

Interrogazione relativa alle mostre culturali, in particolare con riferimento ai risultati della mostra sull'espressionismo italiano in ARCA, a firma PD e Lista Civica Bagnasco

(Premessa Per garantire il funzionamento di iniziative culturali non è sufficiente mettere a disposizione opere artistiche rilevanti tramite l’acquisto di pacchetti preconfezionati, ma occorre progettare, seguire e predisporre un quadro di attività e iniziative. Al fine di garantire la pubblicizzazione e la conoscenza delle iniziative occorre inoltre predisporre un efficace piano di comunicazione)



A partire dall'11 settembre 2025, nell’Ex Chiesa di San Marco – Spazio ARCA a Vercelli, è stata aperta al pubblico la mostra “Guttuso, De Pisis, Fontana… L’Espressionismo Italiano”



Si interroga per sapere

Quale sia la progettualità generale all’interno della quale rientra l’iniziativa indicata

quali siano i numeri attuali dei visitatori della mostra

quante risorse economiche siano state spese per la mostra

quali attività di comunicazione siano state avviate per pubblicizzarla