Jiujitsu, altro oro per Angelo Ruvio

Prosegue il buon momento di forma Angelo Ruvio che strappa un altro oro pesante. Domenica 15 dicembre al Palaruffini si è svolto il torneo AjpPro prima tappa valida per il ranking Abu Dhabi jiujitsu, una delle federazioni internazionali più importanti.

Ruvio partecipa nella categoria meno 77 kg con kimono nelle cinture marroni master 4 ma, per mancanza di avversari, viene accorpato nella categoria 85 kg master 3. Ruvio vince due incontri del girone all'italiana, sempre sul filo del rasoio,i l secondo al golden score, piazzandosi sul gradino più alto del podio, l'atleta più anziano e più leggero. «Grande risultato di Angelo oggi, come al solito lavoreremo per migliorare ancora» dice il maestro del Pro Vercelli Bjj, Roberto Lai.