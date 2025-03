Pro Vercelli-Vicenza 0-1 Onore ai vinti

La Pro Vercelli lotta, tiene il campo contro il Vicenza in odore di primato ma, alla fine s'arrende 1-0 ai biancorossi di Vecchi che festeggiano la solitaria vetta della classifica. Gara orgogliosa della Pro capace d'imbrigliare la manovra dei veneti e, nel finale, assediare l'area vicentina. I bianchi hanno pagato caro l'unica sbavatura difensiva concessa al Vicenza che, da grande squadra ne ha approfittato per costruire così la vittoria che potrebbe decidere le sorti del campionato.

Anche gli astri non agevolano la Pro: il match, già complicato, dopo il pari in extremis dell'Atalanta U23 contro il Padova, arrivato a pochi minuti dal fischio d'inizio, ha dato, se ce ne fosse ulteriore bisogno, uno stimolo in più al "Lane" che, vincendo, si troverebbe da solo al comando. Nella Pro (in nero-crociato) Serpe in difesa per l'assente De Marino, con Clemente e Marchetti. A centrocampo torna Pino dopo l'infortunio che lo aveva fermato contro l'Alcione e fiducia a Schenetti in cabina di regia; in attacco il tandem Comi-Romairone. Nessuna sorpresa, invece, nel Vicenza con Beghetto al posto di Costa che parte dalla panchina. Gran tifo, con oltre ottocento tifosi biancorossi ad assiepare il settore ospiti. Primo quarto d'ora con i vicentini che provano a fare la partita, ma Pro ottimamente messa in campo a chiudere gli spazi sulle fasce e in mezzo al campo, come voluto da mister Banchini. Tiro fuori misura dalla distanza dell'ex Ronaldo lontano dai pali e Morra che non arriva per la deviazione sotto misura. 19': prima occasione del match: ed è la Pro a costruirla: punizione dei Serpe, Clemente avanzato in area s'inserisce e colpisce di testa: palla a lato di poco. 21' Vicenza in vantaggio. I ragazzi di Vecchi sfruttano la prima disattenzione della retroguardia bianca: lancio in profondità di Laezza, la difesa non chiude tempestivamente su Morra che, sul filo dell'offside, entra in area e, dalla destra, serve a Rauti un pallone solo da infilare in rete: 0-1. Pro punita nel momento in cui cercava ad allentare la pressione. 28': bianchi che ci provano con due conclusioni dal limite di Iotti, stoppato e Schenetti (alto sulla traversa). Pro viva ma sotto di un gol con il Vicenza che può probabilmente giocare il match che aveva pianificato. Ovvero gestire il risultato e trovare il momento giusto per cercare di "chiudere" il match: 31' Rauti da limite: pallone che sfiora il palo alla sinistra di Franchi. 37': altro errore in fase di disimpegno della Pro innesca Morra che entra in area e calcia di potenza: Franchi salva in angolo. Vicenza, al momento, padrone del campo; ma la Pro resiste: Carosso per Iotti sull'out sinistro: conclusione al volo completamente sballata. Ma la pressione dei biancorossi costringe i bianchi ad agire senza la freddezza necessaria. Due minuti di recupero. 45' pallone controllato in area da Comi che fa sponda per Clemente: conclusione al volo ma palla che colpisce Comi e termina sul fondo. Tutti negli spogliatoi: Vicenza in vantaggio ma Pro che, seppur in sofferenza, tenta di sovvertire il momentaneo verdetto del campo.

Inizia la ripresa: dentro Coppola per Emmanuello; l'intenzione di Banchini è quindi quella di una Pro decisa comunque a giocarsi il match. Primi minuti della ripresa che vedono una Pro più convinta. Scontri in campo sui quali l'arbitro non interviene tra le proteste di entrambe le squadre. 14' entra Rutigliano per Romairone. 17'. dialogo Rutigliano-Comi, in area: Confente respinge ma l'arbitro aveva fermato il gioco. 20': punizione dai 25 metri per la Pro: Schenetti in area: la difesa veneta mette in angolo. Terzo cambio nella Pro (26') dentro Niang per Pino; nel Vicenza Zonta rileva Talarico. Ultimo quarto d'ora. Non cambia il canovaccio tattico: Vicenza che difende e prova a crearsi l'occasione per il raddoppio, Pro generosa ma che non riesce, per ora, a ritagliarsi occasioni pericolose. 37' Rutigliano vicinissimo pareggio: azione personale e conclusione di sinistro poco dentro l'area: Confente salva il risultato deviando in angolo. In 30'' prima Marchetti e poi Comi ammoniti; Vicenza che dopo aver rischiato, cerca di rosicchiare qualche secondo, sempre utile per avvicinarsi alla meta. Cambi esauriti in casa Vicenza, ora con un assetto tattico più prudente. Palloni nell'area del Vicenza: doppio angolo. Poi Comi di testa alto. 7' di recupero. C'è ancora partita. Confente (48') esce con i pugni su una punizione di Iotti. Niang centra in area, la difesa respinge e Ronaldo con il tacco s'invola verso l'area della Pro: Marchetti recupera. Ultimo minuto. Con il Vicenza che si guadagna una punizione sulla tre-quarti. Finisce 1-0 per il Vicenza. Pro che esce tra gli applausi anche se costretta a "salutare la capolista" corsara al Piola-Robbiano. Ora quattro partite per centrare la salvezza.

PRO VERCELLI (3-5-2): Franchi; Clemente, Marchetti, Serpe; Pino (26' st Niang), Emmanuello (1' st Coppola), Schenetti, Iotti, Carosso (37' st Contaldo); Romairone (14' st Rutigliano), Comi.

In panchina: Rizzo, Cirillo, Siafa, Burruano, Sbraga, La Rosa, Benacquista, Zarrouki, Iaria, Gaglioti.

Allenatore: Banchini.



VICENZA (3-4-1-2): Confente; Laezza (36' st De Col), Sandon, Leverbe; Talarico (30' st Zonta), Carraro, Ronaldo, Beghetto; Della Morte (42' st Rossi); Rauti (36' st Capone), Morra (42' st Ferrari) .

In panchina: Massolo, Gallo, Garnero, Costa, Vescovi, Fantoni.

Allenatore: Vecchi

ARBITRO: Ancora di Roma

RETI: 21' Rauti

NOTE: pomeriggio primaverile. Spettatori: . Ammoniti: Clemente, Rutigliano, Marchetti, Comi . Calci d'angolo: 6-3. Recupero: 2',7'