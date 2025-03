Sfondano la vetrina della tabaccheria - foto e video

Mezzo contro la vetrina della tabaccheria all'imbocco di corso De Rege, dove poi, è stato messo a segno un furto.

E' avvenuto poco dopo l’una della notte tra martedì e mercoledì, con danni ingentissimi per il punto vendita dal quale sarebbe stata asportata una slot machine.

Per la messa in sicuerzza dell'area è stato necessario un intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Vercelli. All'arrivo è stato trovato un mezzo contro la vetrina della Tabaccheria Mastallone.

Il personale si è occupato della messa in sicurezza del mezzo e dell'esercizio commerciale, mentre la pattuglia dei Carabinieri e la Polizia di Stato si stanno occupando delle indagini: secondo le prime informazioni i ladri sarebbero fuggiti a bordo di un mezzo poi trovato bruciato.