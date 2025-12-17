Tre nuovi agenti per la Polizia locale di Vercelli

Alessio Algozzino, Federica Calzaretti e Salvatore Calzaretti sono i tre nuovi agenti della Polizia locale. Ieri al castello Visconteo Sforzesco di Novara si è tenuta la cerimonia conclusiva del 98° corso di formazione promosso dalla Regione in collaborazione con la città di Novara.

«È stato un momento di alto valore istituzionale che ha segnato il termine di un percorso formativo qualificante e rigoroso, fondamentale per garantire professionalità, competenza e senso del dovere a coloro che sono chiamati a operare quotidianamente al servizio delle comunità locali» dice l’assessore Paolo Campominosi.

Nel corso della cerimonia, sono state consegnate le placche di servizio ai tre nuovi agenti destinati al Comando di Vercelli. Un gesto simbolico ma profondamente significativo, che sancisce ufficialmente l’ingresso nel corpo.

«I tre agenti - informa Campominosi - hanno già preso servizio, andando a rafforzare l’organico e contribuendo al presidio del territorio, alla sicurezza urbana e alla tutela della legalità».