Fuori strada con l'auto a Cascine Stra'

Un'auto è finita fuori strada, nella mattina di lunedì 15 dicembre, poco dopo le 10,15, lungo la Sp11 all'altezza di Cascine Stra'. Il conducente, dopo aver perso il controllo dell'automezzo è rimasto intrappolato tra le lamiere e, per i soccorsi, è stato necessario l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli e di quella volontaria di Santhià.

All'arrivo, il personale, collaborando con i sanitari del 118, ha estratto il ferito e messo in sicurezza la vetture e l'area: i Carabinieri di San Germano si sono occupati dei rilievi, lavorando con la Polizia Locale Nuova Luce, mentre i sanitari della Croce Blu di Vercelli hanno operato sul fronte sanitario.