Rubano il portafoglio a un anziano disabile: tre arresti

Tre persone sono finite in arresto, il 16 marzo scorso, per aver messo a segno un furto con destrezza sottraendo il portafoglio a un anziano che si trovava all’interno di un esercizio commerciale della città.

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori quotidianamente attivi sul territorio cittadino, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Vercelli hanno attentamente monitorato i movimenti di un’autovettura, con a bordo un uomo e due donne, risultati particolarmente sospetti per i tragitti percorsi. In particolare, durante una sosta dell’auto, hanno notato le donne uscire frettolosamente da un supermercato in cui erano entrate poco prima, salire a bordo del veicolo condotto dal terzo individuo e tentare di allontanarsi celermente. Gli operatori, pertanto, hanno subito seguito e fermato il veicolo, sottoponendolo a controllo, identificando i tre e appurando che erano tutti gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Nel corso della perquisizione, è stato possibile rinvenire un portafoglio di proprietà un ultrasettantenne, con all’interno le carte bancarie dello stesso.

L'uomo, affetto da alcune disabilità motorie, si travata all'interno del supermercato, impegnato a fare la spese: non si era accorto del furto subito e, dopo la comunicazione da parte del personale della Mobile, si è recato in Questura al fine di presentare atto di querela; nell’occasione, gli sono stati restituiti tutti i propri averi.

I tre soggetti sono stati tratti in arresto per il reato di furto pluriaggravato.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, avvenuta il giorno successivo, gli stessi sono stati rimessi in libertà senza misure cautelari.

Nei loro confronti il Questore ha ritenuto di adottare la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vercelli.