Si ribaltano con l'auto: due persone in ospedale

Incindente, nel pomeriggio di venerdì primo maggio, intorno alle 16,30, sulla strada della Cremosina. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine una vettura è finita ribaltata dopo che il conducente ne ha perso il controllo.

A bordo due persone, riuscite a uscire in modo autonomo dal mezzo: per i soccorsi sono intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia che, all'arrivo, ha trovato i due occupanti già all’esterno, assistiti dal personale sanitario, che ha poi provveduto al loro trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.

La squadra ha quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e dell’area interessata.

Presenti anche i sanitari provenienti da Borgosesia e Borgomanero, oltre ai Carabinieri di Borgosesia che si stanno occupanto degli accertamenti sulla dinamica del sinistro.