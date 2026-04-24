Mamma e 8 anatroccoli recuperati e messi in salvo

Otto anatroccoli di germano reale, insieme alla loro mamma, sono stati recuperati e messi in salvo, nella tarda mattinata del 22 aprile, dal militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vercelli. Allertati da un cittadino, sono intervenuti in via Lussemburgo, per la presenza della nidiata che vagava con la mamma, con il rischio di essere schiacciata dai veicoli in transito. Il vercellese, che prudentemente aveva fatto entrare gli uccelli in un cortile privato mettendoli al sicuro, li ha poi tenuti sotto osservazione in attesa dell'arrivo degli specialisti. Oltre ai Carabinieri Forestali è intervenuta sul luogo anche la responsabile del settore Ambiente della Provincia di Vercelli, provvista di un'idonea attrezzatura che ha permesso il recupero degli anatroccoli e della mamma. Gli animali, poi, con le dovute cautele sono stati trasportati in idonea area extra urbana per il loro reinserimento in ambiente naturale.