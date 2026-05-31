Il lutto di Vercelli per il dodicenne morto nel fiume

L'addio degli amici dell'Oratorio, il cordoglio della società di basket in cui gioca la sorella, del mondo delle associazioni e dell'amministrazione comunale. Vercelli ha seguito con grande dolore la disperata ricerca e il ritrovamento del corpo senza vita del dodicenne scomparso, venerdì pomeriggio, nelle acque del fiume Sesia. Dopo quasi due giorni di lavoro i Vigili del Fuoco hanno ritrovato il ragazzino nel pomeriggio di domenica all'altezza di Pizzarosto.

In segno di lutto, in serata, è stato deciso di annullare il concerto della Fattoria in Città e l'amministrazione comunale, in una nota «esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del giovane ragazzo deceduto nelle acque del fiume Sesia. In questo momento di immenso dolore, il pensiero dell'intera comunità si rivolge ai suoi familiari, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene, ai quali giungano i sentimenti della più sincera e commossa vicinanza. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze dell'intera città» dice il sindaco, Roberto Scheda.

Affranti anche dirigente scolastica e personale della scuola media Avogadro, dove il ragazzino frequentava la seconda B. «Con immenso dolore e profondo sgomento - si legge sul sito della scuola - la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo si stringe attorno alla famiglia del nostro studente della Scuola Secondaria di I grado Avogadro, improvvisamente strappato alla vita da una tragica fatalità. Siamo tutti increduli, basiti. Di fronte ad una tragedia così grande la domanda “come si può morire a questa età e in questo modo?” resta senza risposta, lasciando spazio solo ad un dolore lacerante. La Dirigente Scolastica Lina Arminante, i Docenti, il personale ATA e tutti gli studenti esprimono il più sentito e commosso cordoglio ai genitori, ai familiari e ai compagni di classe».