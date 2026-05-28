Ospedale di Vercelli, in ginecologia e ostetricia torna l'Epidurale H24

Si è svolta oggi all’Asl di Vercelli una relazione dedicata alla partoanalgesia della dottoressa Alessandra Kustermann, già direttrice della Ginecologia e Ostetricia della Clinica Mangiagalli di Milano e presidente dell’associazione SVS Donna Aiuta Donna: un momento importante per il futuro del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Vercelli.

“Vogliamo che le future mamme vercellesi tornino a scegliere il loro ospedale per far nascere i bambini, per questo l’incontro di oggi non deve essere letto come un fatto estemporaneo – ha dichiarato Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – ma come un ulteriore passo in un percorso già avviato per rilanciare la ginecologia e ostetricia di Vercelli”.

“Numeri alla mano – prosegue Riva Vercellotti – negli ultimi anni il reparto ha attraversato difficoltà importanti che ne hanno persino messo a rischio l’esistenza stessa. Sarebbe un fatto grave per una città capoluogo”.

Riva Vercellotti sottolinea inoltre il lavoro avviato dalla Direzione: “Ben ha fatto l’Azienda a indicare con chiarezza il rilancio del reparto come obiettivo prioritario. Per raggiungerlo è stata necessaria un’organizzazione più strutturata, un percorso già avviato e che sta dando segnali incoraggianti. Bene investire su medici e personale infermieristico, ma serve ora anche un reparto più moderno, funzionale e accogliente rispetto a quello attuale. In questa direzione va l’importante annuncio di oggi relativo alla donazione di 250 mila euro, risorse che saranno interamente destinate a migliorare l’accoglienza e la qualità degli spazi del reparto”.

Tra gli aspetti centrali del rilancio c’è però l’introduzione della partoanalgesia epidurale attiva 24 ore su 24.

“Serve creare le condizioni affinché le vercellesi trovino qui i migliori servizi e la migliore assistenza, avendo finalmente anche la possibilità di accedere all’epidurale. L’assenza di questo servizio è stata, senza girarci intorno, una delle cause principali del drastico calo dei parti. Era una situazione grave che finalmente viene sanata”.

“Dal prossimo mese anche a Vercelli sarà possibile effettuare l’epidurale H24, perché partorire limitando le sofferenze è un diritto sacrosanto che deve essere garantito alle future mamme”.

“Il parto – conclude Riva Vercellotti – è uno dei momenti più importanti nella vita di una donna, forse il più importante. Non deve creare ansie, ma essere vissuto in piena sicurezza e con un dolore quanto più possibile controllato. La partoanalgesia rappresenta una condizione minima per riportare le nostre future mamme a scegliere Vercelli, potendo contare su un’équipe medica e infermieristica di assoluto valore”.