Auto si ribalta in corso De Gregori

Si è ribaltato con l'auto in pieno centro città, in corso De Gregori. Intervento dei Vigili del Fuoco, nella notte tra venerdì e sabato: intorno alle 2,30 la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta per un incidente stradale autonomo che ha terminato il suo percorso capovolta su un fianco.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco l' occupante era già fuori dal mezzo e alle cure dei sanitari, l'intervento è valso alla messa in sicurezza della vettura.

Presenti sul posto anche agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti di routine.

Nella zona non è la prima volta che si verificano incidenti di questo tipo.