I Vigili del Fuoco di Vercelli, Santhià e Trino in azione a Casale

Sono intervenuti anche squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e quelle Volontarie dai distaccamenti di Trino e Santhià per un incendio divampato intorno alle 21,30 di giovedì 21 maggio in via Lanza, a Casale. Il rogo ha interessato un'attività commerciale di noleggio videocassette e ha creato mota preoccupazione tra i residenti. Lo stesso assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, già sindaco della città monferrina, ha condiviso attraverso il social il consiglio dei tecnici dell’emergenza-urgenza 118 di Azienda Zero Piemonte «è bene chiudere le finestre e non sostare nelle vicinanze, poiché le videocassette presenti sono realizzate in materiale plastico e quindi i fumi sono tossici e potenzialmente pericolosi».

Al loro arrivo, le squadre di Vercelli si sono occupate, insieme ai colleghi di Alessandria, dell'estinzione dei focolai ancora attivi e della messa in sicurezza. Coinvolta anche la palazzina vicina, evacuata dai presenti per la loro incolumità.