Sassate per demolire le vetrine dell'oreficeria

Sa più di atto vandalico che di tentativo di furto, ma il danno è comunque rilevante. Nella notte tra lunedì e martedì, qualcuno ha tentato di infrangere, prendendole a sassate, le vetrine dell'oreficeria Ambrosini di piazza Cavour. Ovviamente tutti gli espositori erano vuoti, come fa notare la titolare dello storico esercizio commerciale, Claudia Ambrosini, condividendo immagini in un commentatissimo post sui social.

Le vetrate, realizzate per tutelare materiali particolarmente preziosi, hanno resistito ai colpi, ma sono comunque danneggiate in modo irreversibile, con rilevante danno per l'azienda. Un atto che ha suscitato commenti indignati da parte di molti cittadini e che, prevedibilmente, dovrebbe essere stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza comunale, che controllano la piazza.