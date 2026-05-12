Addio ad Alessandro Sertorio, morto a 57 anni negli Usa

Viene officiato giovedì alle 10,30, nella chiesa di San Cristoforo, il rito funebre per Alessandro Sertorio, vercellese di 57 anni, morto dopo essere stato investito da un'auto a Miami. Ceo della Castel Usa Inc, azienda italiana che si occupa di componentistica per refrigerazione e condizionamento dell'aria, Sartorio viveva dal 2019 negli Stati Uniti ma, a Vercelli, aveva mantenuto solidi legami con i tanti amici di gioventù, il mondo scout, i tifosi della Pro che continuava a seguire da lontano.
Sertorio lascia la moglie Solange, i figli Matteo e Beatrice; il papà Carlo, la sorella Lucilla.