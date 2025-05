Carte di identità elettroniche: il giovedì niente più appuntamenti, si prenderà il biglietto

Da giovedì 22 maggio, fra le 8.30 e le 12.10 e dalle 14.45 e le 15.25, sarà possibile recarsi senza prenotazione o appuntamenti agli sportelli dedicati per ottenere la carta di identità elettronica. Ci saranno due operatori che soddisferanno un numero massimo di 30 vercellesi. È indispensabile ricordare che il tempo necessario per il rilascio è di circa 20 minuti.

Come funzionerà il potenziamento? Ogni giovedì un addetto provvederà, alle 8,20, a distribuire alle persone in coda appositi tagliandi con indicazione dell’orario di presentazione allo sportello fino all’esaurimento dei 30 posti disponibili per la giornata. Si raccomanda di rispettare ordinatamente la coda in base all’ordine di arrivo. Così facendo verranno agevolate le operazioni di consegna del tagliando numerato. Un apposito avviso, affisso alla porta esterna degli sportelli, indicherà, infine, l’avvenuto esaurimento degli slot disponibili per la giornata.

Oltre al pagamento in contanti e pos, sarà possibile utilizzare il servizio Pago Pa. Il costo del rilascio/rinnovo alla scadenza della CIE è di 22 euro, mentre in caso di smarrimento o deterioramento il costo è di 27 euro.