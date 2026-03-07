Bar Experience: si è chiuso il corso di formazione

Si è concluso il corso di formazione “Bar Experience: tecniche di servizio e arte dell’accoglienza” della durata di 160 ore. Il corso, finanziato da Regione Piemonte, è inserito nel programma GOL - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – rivolto a persone disoccupate. Questo percorso, organizzato dall’agenzia di formazione Formater di Vercelli, si è svolto nella sede dell’agenzia in via Duchessa Jolanda. La fattiva organizzazione di questo percorso è stata caratterizzata dal lavoro in sinergia tra Formater e il Comune di Vercelli, nello specifico il Settore Politiche Sociali, e ha visto il coinvolgimento tra i partecipanti degli ospiti di Cascina Bargè.

Il corso “Bar Experience: tecniche di servizio e arte dell’accoglienza” è stato caratterizzato da un alto profilo pratico e professionalizzante e ha visto i partecipanti utilizzare la specifica e attrezzata aula bar presente nella struttura Formater: questo ha permesso ai partecipanti di imparare a utilizzare la macchina per la preparazione di caffè e bevande calde, il tritaghiaccio e soprattutto il loro coinvolgimento in simulazioni di servizi al tavolo.

Presenti all’esame finale, che ha visto allievi ed insegnanti impegnati nella preparazione di un buffet, il direttore di Formater Marco Barasolo, il vice sindaco di Vercelli Domenico Sabatino e per il settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli Paola Arlone ed Alex Maestrelli.