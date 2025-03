Terza importante vittoria dei Rices

Rices Vercelli – Borgomanero 99-97

(22-16; 13-15; 15-30; 22-21; 17,15).

Rices: Argentieri 31, Sow 29, Campaci 18, Cattaneo 5, Paulato 4, Agoglia 4, Skjlia 4, Maccapani 3, Curino 1, Conte, Bellati, Bordone. Coach Antonio Galdi.

Borgomanero: Lastella 24, Romeo 17, Fatone 15, Castelluccio 14, Costamagna 12, Rey 7, Tonati 6, Maurovic 2, Scrazzolo, Elford. Coah Bazzan, assistente Brustia.





Terza vittoria stagionale, al Palapiacco contro il Borgomanero, e i Rices, quindi, possono ancora sperare di raggiungere la penultima posizione (mancano “solo” 2 punti) utile per disputare i play out ed evitare la retrocessione immediata.

Un successo sudatissimo, maturato solo nei 5 minuti supplementari, dal momento che la partita si era chiusa con il punteggio di 82 a 82.

Ed era stata una bella partita. Da un lato le giovani promesse del Borgomanero, squadra che può mettere in crisi chiunque: facilità di segnare sotto canestro anche grazie ai “centimetri” della maggior parte dei cestisti, facilità anche nel realizzare bombe (5 di Romeo e 4 di Costamagna). Buona la prova dell'ex, Giulio Rey. Dall'altra la rabbia dei Rices, con Galdi attento a dare indicazioni per una difesa asfissiante (che in alcuni frangenti ha funzionato) e un Argentieri in gran serata (31 punti).

Nel primo quarto, il Borgomanero sembrava avere la strada spianata al successo: due bombe di Romeo e 10 a 4 dopo pochi minuti. Bella reazione dei Rices, però, che con un Argentieri in vena realizzativa (10 punti nei primi 10 minuti) raggiungevano gli avversari e si portavano addirittura in vantaggio: 22 a 16.

Ottimo anche il secondo quarto, con la squadra di Galdi che chiudeva a +14 (45-31). Sembrava una partita da controllare e basta, e invece...

Invece arriva un catastrofico terzo tempo, con il Borgomanero che, in scioltezza, imperversa e si porta addirittura in vantaggio (anche grazie a un numero incredibile di canestri facili sbagliati dai vercellesi): 60-61 (insomma, da +14 a -1). Da segnalare, sempre nel terzo tempo, i 9 punti messi a segno da Campaci: hanno consentito ai vercellesi di restare in partita.

Bello e combattuto l'ultimo quarto. A pochi secondi dalla fine i Rices, che sono in vantaggio di 3 lunghezze (82-79), hanno il possesso palla che viene sprecato malamente (3 secondi in area). Nella transizione, il Borgomanero (era nell'aria, si percepiva che sarebbe andata così) mette dentro la tripla del pari: 82 a 82, e gran disappunto tra i vercellesi.

Tempo supplementare. È ancora combattuto, il Borgomanero, tanto per cambiare, si porta subito avanti con l'ennesima tripla, ma i Rices, trascinati da Argentieri – che firma il finale mettendo dentro due tiri liberi prima dello scadere – conquistano il terzo successo dell'anno.

Buona comunque la prova della squadra: da Agoglia, che non è ancora al meglio, a giocatori che, oltre a Sow ed Argentieri, hanno comunque segnato punti pesanti (Cattaneo e Maccapani) o che non hanno segnato ma che si sono distinti nella fase difensiva (come Conte). E buona la prova del Borgomanero: squadra composta da “lunghi” e di prospettiva.