Malore in casa, intervengono i Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di giovedì 6 marzo, intorno alle alle 18, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta in via Belvedere per il soccorso di una persona anziana caduta a terra e bloccata in casa a causa di un malore.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto all'apertura della porta e alla collaborazione con i sanitari nel prestare i primi soccorsi, utiliozzando tecniche di primo soccorso sanitario e successivamente è stata trasporta in ospedale per le cure del caso.