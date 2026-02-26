Giornata contro l'obesità: screening gratuito alla Piastra

“World Obesity Day”. Una giornata dedicata alla prevenzione dell’obesità. L’appuntamento è per mercoledì 4 marzo dalle 9 alle 12 alla Piastra di largo Giusti 13, a Vercelli, dove sarà possibile sottoporsi a uno screening ad accesso libero.

In uno degli ambulatori saranno presenti due dietisti, uno della struttura semplice Dietologia e Nutrizione Clinica e uno del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, che forniranno informazioni circa i rischi dell’obesità e l’importanza della prevenzione nutrizionale per una vita più lunga e più sana perché «non è mai troppo presto né troppo tardi per scegliere uno stile di vita più sano».

Verranno anche rilevati alcuni parametri antropometrici (peso corporeo, altezza, BMI e circonferenza addominale) al fine di meglio identificare i percorsi più idonei (sportello nutrizionale del SIAN oppure ambulatorio dell’obesità “generico” o ambulatorio di secondo livello dell’Obesità Grave della Dietologia e Nutrizione Clinica). All’ingresso della Piastra saranno posizionati dei desk informativi.