Ricciardiello e Odone alla libreria Sant'Andrea

Appuntamento letterario, giovedì 27 febbraio, alle ore 18, alla Libreria Sant'Andrea (piazza Bicheri1).

Due scrittori vercellesi, Franco Ricciardiello e Alberto Odone, presenteranno il loro libro "Il passato è un regno perduto".

Il libro parla del romanzo storico.

Si intende canonicamente per Romanzo Storico un’opera di invenzione che racconta vicende ambientate nel passato. Una definizione all’apparenza piuttosto ovvia, ma che di fatto si fonda su un elemento dai contorni tanto vaghi da aprirsi a numerose interpretazioni. Evidenziare gli elementi caratterizzanti del romanzo storico (sufficiente distanza dagli eventi narrati, ricerca delle fonti e non autobiografismo, specificità del periodo narrato) ci è utile non solo a definirne il perimetro, ma anche a comprendere le ragioni per cui, attraverso momenti di alterna fortuna, questa modalità narrativa è arrivata a costituire, ai giorni nostri, una significativa parte della produzione letteraria.