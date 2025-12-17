Riscoprire Vercelli con il libro “Il Medioevo a Vercelli e dintorni”

Fra le proposte editoriali che accompagnano questo periodo natalizio, Il Medioevo a Vercelli e dintorni di Miriam Clelia Fedora Ferrari merita una segnalazione particolare. Pubblicato lo scorso mese, il volume raccoglie gli appunti e i materiali che la giovane studiosa – scomparsa prematuramente – aveva dedicato alla storia medievale della sua città. Oggi quel lavoro diventa accessibile a tutti, con un linguaggio semplice ma rigoroso, diventando un’idea di lettura e un dono originale per chi desidera avvicinarsi al passato vercellese.

Il libro, distribuito in tutte le librerie di Vercelli ‒ ad un prezzo economico ‒, o richiedibile direttamente alla casa Editrice Publycom (Rita Mattiuz Cell. 3481822246), offre una panoramica chiara e scorrevole su un millennio di vicende locali: dalle invasioni barbariche ai Longobardi, dalla stagione dei vescovi-conti alle conflittualità fra guelfi e ghibellini, fino alla formazione del Comune. Ampio spazio è dedicato alla figura di Sant’Eusebio, allo sviluppo dello Studium Vercellese e al ruolo della città lungo la via Francigena, crocevia di passaggi, incontri, narrazioni e suggestioni.

Accanto a questi grandi snodi politici e religiosi, Miriam Ferrari intreccia una serie di capitoli brevi e vivaci, ricchi di aneddoti e curiosità sulla vita quotidiana: le consuetudini, le feste, le regole civili e le dinamiche sociali che rendevano la Vercelli medievale un centro attivo e incredibilmente dinamico, ai vertici tra le più potenti città della Penisola.

Ne risulta un libro capace di parlare non soltanto ai più informati, ma anche al lettore curioso che vuole comprendere, con immediatezza e senza eccessivi tecnicismi, che cosa significasse vivere in questa città secoli fa.

In un periodo in cui cresce l’interesse per la storia locale e per la valorizzazione del patrimonio culturale, Il Medioevo a Vercelli e dintorni rappresenta un invito a guardare il territorio con maggiore attenzione, lasciandosi guidare dalla sensibilità di una studiosa che aveva fatto della ricerca e della divulgazione il proprio impegno quotidiano.

Una lettura che può accompagnare le festività con un approccio riflessivo, offrendo un’occasione per riconnettersi alle radici della comunità e scoprire quanta ricchezza si celi nelle vicende del nostro passato.





