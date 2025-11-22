Fondazione Museo Borgogna, Pier Paolo Forte è il nuovo presidente

E' Pier Paolo Forte, ingegnere e imprenditore, il nuovo presidente della Fondazione Museo Borgogna. E' stato eletto all'unanimitò dal Consiglio di Amministrazione che si è riunito giovedì per designare il successore di Francesco Ferraris, storico presidente dell'ente, scomparso a 89 anni lo scorso primo settembre. Già da anni impegnato attivamente, come vice presidente, nella promozione della Pinacoteca cittadina, Forte fa parte del CdA della Fondazione come rappresentante della Fondazione Crv. Alla carica di vice presidente gli subentra Francesco Natalini, rappresentante di nomina comunale.

«Sono grato del supporto di tutto il Consiglio e orgoglioso di questa prestigiosa nomina - dice Forte –. A fronte della fiducia e dell'esperienza maturata nel corso del lavoro per il Museo svolto quotidianamente con il presidente Ferraris e in stretta collaborazione con i consiglieri, mi sento ancora più motivato a sostenere e a promuovere il Borgogna come significativa realtà ed eccellenza culturale di Vercelli, insieme a tutta la rete museale e alle istituzioni, per accrescerne la reputazione ben oltre i confini territoriali».

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo Francesco Borgogna, in carica per un quadriennio fino a settembre 2028, è composto anche da Marco Borgogna di Capriasco, membro a vita come discendente del fondatore; Gianni Mentigazzi, rappresentante dell'Istituto di Belle Arti-Museo Leone; Serena Mormino, Paolo Pomati e Pier Giorgio Fossale, nominati dal sindaco in rappresentanza del Comune.