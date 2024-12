Tre persone investite in corso Italia: due incidenti in poche centinaia di metri

Incidente, nel tardo pomeriggio di giovedì 19 dicembre, in corso Italia, all'altezza dell'incrocio con via Lagrangia: una donna di 40 anni e il figlio di circa 8 sono stati investiti da un'auto che percorreva il corso in direzione del duomo.

Entrambi sono stati affidati alle cure del 118, intervenuto per i soccorsi: più serie le condizioni della donna, ma entrambi sono stati trasportati all'ospedale Sant'Andrea e ricoverati in codice giallo. Sul posto il personale della Polizia locale si è impegnato per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica dell'incidente avvenuto in un'ora di notevole traffico e mentre le condizioni meteo di pioggia rendevano più insidiosa la visibilità del tratto.

Poco dopo, in direzione opposta, un'altra persona è rimasta ferita in un investimento avvenuto a poche centinaia di metri di distanza dal primo. In questo caso le conseguenze sarebbero meno gravi.