Ancora sul podio la ASD Nebris US Acli di Cigliano

Si è ancora distinta la ASD Nebris US Acli di Cigliano all'appuntamento con la prima gara regionale del campionato di ginnastica artistica, Domenica 23 marzo 2024 presso il Palazzetto CH4 Sporting Club di Torino. E come nel 2023, le atlete hanno ottenuto ottime posizioni nelle varie categorie, raggiungendo i diversi gradini del podio. In particolare:

prima fascia categoria allieve, De Marco Nicole al quarto posto. Prima fascia categoria junior: Marta Bertaina al primo posto. Prima fascia, categoria ragazze: Camilla Scusello al secondo posto. Prima categoria bambine: Reale Giulia al secondo posto. Seconda categoria baby: Nicole Selva, secondo posto. E quarto posto per Frida Selva per la seconda categoria bambine.

Inoltre Anna Ceridono, Camilla Pozzo, Gaia Peron, Ilenia Maffeo, Alice Scusello, Camilla Pepa, Primavera Camilla, Irene Ceridono, Angelica Rondoletto ed Emma Ladetto hanno ottenuto piazzamenti nei primi 15 posti delle diverse categorie su un numero di oltre 40 concorrenti.

Per alcune di loro e' stata la prima esperienza di partecipazione ad una gara; erano emozionate ma determinate. Come sempre motivate e ben preparate dagli istruttori Hortensia Dalimon e Luca Tarello.

Saranno di nuovo in campo, sempre a Torino, per la seconda disputa regionale nel mese di maggio