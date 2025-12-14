Il Volley Cigliano celebra i suoi vent'anni da prima della classe

Vent’anni di emozioni: il Volley Cigliano celebra un anniversario speciale. Lo fa da prima in classifica, con un ruolino di marcia immacolato: zero sconfitte. Un cammino incontaminato, che sabato scorso, ha accolto al salone polivalente duecento persone per festeggiare due decenni di sport.

Nel 2005 Norma Pola e Carla Carlino (attuale presidente) costituiscono il Volley Cigliano, con loro un gruppo di genitori uniti da un grande sogno: offrire ai propri figli la possibilità di imparare a vivere la passione per la pallavolo. Da quel piccolo nucleo si è giunti ai risultati di oggi; i protagonisti in campo e fuori sono stati numerosi, a partire da Guido Pigaglio presidente della precedente società di pallavolo che è stata il volano per quella odierna. Il ricordo di Norma Pola, mancata qualche anno fa è stato intenso e pieno di affetto, così come la presentazione dello staff tecnico e delle giocatrici che nel pomeriggio hanno battuto in poco più di un’ora l’Omegna (3-0).

L’applauso più grande è andato al folto gruppo delle pallavoliste del settore giovanile con gli istruttori Giorgio Gombi, Daniele Germano e Stefania Molinatto. Durante la serata è intervenuto l’assessore alla sport Maurizio Regis che ha portato i saluti del sindaco e dell’intera amministrazione comunale. All’incontro hanno partecipato il presidente del Comitato Territoriale FIPAV Ticino-Sesia-Tanaro, (province di Novara e Vercelli, VCO, Biella e Alessandria) Vito Francesco Arestia e il consigliere Fipav Daniele Boschetti.