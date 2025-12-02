Trino, stop a Banchette. La Virtus Vercelli interrompe la serie negativa

Promozione

Il Trino si ferma a Banchette lasciando via libera ai padroni di casa. Praticamente irraggiungibile (per tutti) il Casale, ancora imbattuto, gli azzurri devono difendere l’accesso ai play-off. Il gol della bandiera è opera di Volpatto. La Virtus Vercelli interrompe la serie negativa con un pirotecnico pareggio con il Gattinara, marcatori Gulin (doppietta) e Bettini (nel recupero).

Risultati: Banchette/Colleretto - LB Trino 3-1, Gattinara – Virtus Vercelli 3-3

Prossimo turno: LB Trino – Arona, Virtus Vercelli – Gravellona





1^ Categoria

Con il successo esterno sul campo del Ponderano il Livorno/Bianzè resta in cima alla classifica con la Bosconerese. La squadra di Yon ha centrato il risultato nel primo tempo con un vantaggio maturato nell’arco di dieci minuti: a segno Colla e Osenga. Il Cigliano non va oltre il pareggio con il Valchiusella, rete iniziale di Actis grande e pareggio al 40’ di Mendo su rigore. I giallorossi nella ripresa recriminano per un rigore non concesso, apparso invece piuttosto evidente. Vittoria netta della Pro Palazzolo sul PSG, goleador di giornata Corradino, Micillo e Augusti, tutti in rete nel secondo tempo.

Risultati: Ponderano – Livorno/Bianzè 1-2, Cigliano – Valchiusella 1-1, Pro Palazzolo – PSG 3-0

Prossimo turno: Mappanese – Cigliano, Livorno/Bianzè – Bosconerese, Mirafiori – Pro Palazzolo



