Promozione: giornata no per Trino e Virtus

Promozione

Il big match tra LB Trino e Casale finisce con una larga vittoria dei nerostellati, imbattuti e saldamente al comando della graduatoria. Ad aprire le marcature l’ex Vergnasco (al 22’) poi arrotondano Spriano e Corona. La Virtus Vercelli non riesce a risollevarsi e cede, in casa, all’Arona, quest’ultima agevolata da un autogol iniziale. A livello statistico segnaliamo la prolifica giornata degli attaccanti con il 6-1 di Ivrea – Piedimulera e l’8-3 di Juve Domo – Banchette/Colleretto.

Risultati: LB Trino – Casale 0-3, Virtus Vercelli – Arona 0-4

LB Trino

Beskorovaynyy, Giolo (dal 77’ Balocco), Pomati, Meo Defilippi (dal 72’ Petrocelli), Baggio, Ndiaye, Porta (dal 64’ Passannante), F. Carrese, Mercandino, Volpatto, Brugnera. A disposizione: Cascardo, Buscaglia, M. Carrese, Ciraulo, Onorato, Visetti

Allenatore: Davide Modenese



Casale 1909

Rainero, Mudaro, De Faveri, Mazzucco, Canino, Beatrice, Simone (dall’82’ Corona), Spriano, Canuto (dal 79’ Zaffiro), Vergnasco (dal 59’ Pinato), Kolaj. A disposizione: Ferraris, Davin, Bullano, Miglietta, Miceli, Mullici

Allenatore: Alessandro Bellingeri

Prossimo turno: Banchette/Colleretto – LB Trino, Gattinara – Virtus Vercelli

1^ Categoria

La capolista Livorno/Bianzè rimane al comando della classifica, ma il pareggio con il Valle Cervo Andorno lascia l’amaro in bocca; in vantaggio con Colla, la squadra di Yon subisce il pareggio al 53’ non riuscendo a ricostruire il vantaggio. Grande prestazione per il Cigliano che sbanca il terreno di gioco del Saint Christophe: il poker è opera di Germano, a cui fanno seguito Carena, Formia e Corcione. La classifica cortissima lancia i giallorossi ad appena 3 punti dalla vetta. Sorride anche la Pro Palazzolo corsara con il Mezzaluna Villanova, rete di Micillo a 7 minuti dal triplice fischio di chiusura.

Risultati: Livorno/Bianzè – Valle Cervo Andorno 1-1, Saint Christophe – Cigliano 1-4, Mezzaluna Villanova – Pro Palazzolo 0-1

Prossimo turno: Ponderano – Livorno/Bianzè, Cigliano – Valchiusella, Pro Palazzolo – PSG Pavarolo