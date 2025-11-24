"Sport vercellese. I momenti magici": libro e Hall of Fame al Civico

Serata sui grandi dello sport vercellese, lunedì 24 novembre, al Teatro Civico. A partire dalle 20,30, con ingresso libero, gli appssionati di sport verranno catapultati nella “Hall of fame dello sport vercellese“, ovvero il pantheon dei campioni di Vercelli e provincia che hanno scritto la storia dello sport nazionale e internazionale dal 1875 al 2025.

L'iniziativa, targata Panathlon Vercelli, si affianca alla presentazione del libro “Sport vercellese. I momenti magici” edito da NuiNui, con foto e contenuti straordinari. A firmarlo Alex Tacchini (ideatore sia del volume che della hall of fame), Alberto Bertolazzi, Enrico De Maria e Stefano Fonsato. Una "bibbia" dello sport vercellese, alla scoperta di protagonisti che hanno saputo farsi largo tra i confini nazionali e internazionali. Calcio (con le leggendarie imprese della Pro Vercelli), scherma, atletica leggera, aviazione, tiro a volo e tiro a segno, pallavolo, pesca sportiva… e chi più ne ha, più ne metta. Fino ad arrivare ai successi di Giulia Perotti, futuro sempre più brillante della Vercelli sportiva.