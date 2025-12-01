Tre ori e un argent: al Milano Challange super bottino per Pietro Ferrero

Sabato 29 e domenica 30 novembre si è svolto a Milano, al Centro sportivo Donato Pavesi, su sei tatami contemporaneamente, il trofeo Milano Challenge di jiujitsu. Il Milano Challenge con i suoi quasi 1000 atleti iscritti nelle categorie gi, nogi e junior è la gara con più partecipanti dopo il campionato italiano, è una gara storica tra le prime ad essere svolte in europa agli inizi degli anni 2000.

Sabato 29 si è svolta la gara con kimono e Pietro Ferrero, in questa occasione, gareggia nella categoria 82,3 kg: passa per ko eliminatorie q uarti di finali e semifinali sempre sotto il minuto di combattimento. Vince per ko anche la finale con un avversario molto tecnico in circa 3 minuti. La vittoria in categoria permette a Pietro di accedere alla gara Assoluti, con i medagliati di tutte le categorie di peso. Anche in questo caso Pietro riesce a scalare le griglie di combattimento e a mettersi al collo la medaglia d'oro con una serie di vittorie prima del limite di tempo, anche con avversari nettamente più pesanti. Gara ineccepibile con ottima concentrazione mantenuta nonostante le sei ore di attesa tra gli incontri di categoria e quelli degli assoluti. Domenica 30 si è svolta la gara nogi (senza kimono): Ferrero gareggia nella categoria 79,5 kg vince tutti gli incontri per sottomissione e cede solo in finale dopo un brillante scambio tecnico a un atleta specializzato nelle competizioni nogi recentemente medagliato al campionato europeo. Anche in questo caso la medaglia da l'accesso alla gara degli Assoluti dove nuovamente infila una serie di vittorie prima del limite che lo portano alla finale con un atleta della 88 kg. Ferrero porta a casa l'oro per ko un minuto prima dello scadere del tempo.

Bottino finale di tre ori e un argento per Ferrero che si conferma tra i top player in entrambe le specialità .

Adesso il vercellese valuterà se gareggiare prima di Natale al Roma Challenge o rinviare all'anno nuovo a seconda delle date degli esami universitari, in ogni caso gli allenamenti continueranno senza sosta nella sede di corso Rigola del Pro Vercelli Bjj.