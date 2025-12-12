 / Sport

12 dicembre 2025

Il Volley Cigliano conquista l'accesso alle Final four di Coppa Piemonte

La squadra di coach Marco Bono sta dominando il girone A  della serie C.

Il Volley Cigliano conquista l'accesso alle Final four di Coppa Piemonte battendo il Roero 2-1 (24-26, 25-15, 25-23) e il Novi 3-0 (25-27, 19-25, 22-25). Un risultato di prestigio per la squadra di coach Marco Bono che sta dominando il girone A  della serie C. 

Ecco la dichiarazione di Arianna Occhipinti (libero): -Penso che nella partita con il Novi la squadra sia riuscita ad esprimere al meglio le proprie qualità, con grande efficacia e grinta, nonostante il valore dell'avversario. E' stata una gara combattuta fino alla fine, ma siamo riuscite ad essere incisive nel gioco nei momenti decisivi.- Nell'ultimo turno il Cigliano ha vinto fuori casa con il Btm Cambiano 3-0 (16-25, 13-25, 20-25) confermando l'imbattibilità con 9 vittorie in 9 partite. Sicuramente un brillante cammino per festeggiare i 20 anni di attività. Sabato prossimo al PalaGerardi arriva l'Omegna (inizio ore 18). La classifica: Cigliano 26, Novi 24, Caselle 19, Montalto Dora 18, Labor Volley, Novara 17, Valenza 15, Altiora 14, Issa 12, Ovada, Vercelli 10, Omegna 4, BTM Cambiano 3, Arona 0. 

gpa

