La Cisl Sicurezza: «Ancora aggressioni in carcere. La direzione deve intervenire»

Ancora violenza verso la Polizia Penitenziaria, all'interno del carcere di Billiemme. A segnalare che, prima il vice comandante e qualche giorno dopo un sovrintendente, sono stati vittima di vile aggressione da parte del medesimo detenuto è il segretario della Cisl Sicurezza, Daniele Squillace che, sul tema, sollecita un rapido intervento della direzione della struttura.

«Dalle sconfortanti notizie che ci pervengono dall'Istituto - scrive Squillace - sembra che il sovrintendente sia stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere a causa dei violenti colpi ricevuti. Già nel mese di ottobre siamo intervenuti, senza mai ricevere risposta, chiedendo quali interventi siano stati assunti nell’immediato e quali altri ulteriori provvedimenti sarebbero stati avviati per riportare uno stato di serenità nel personale. Oggi, dopo questo duplice evento sentiamo di avere ragione nel chiedere perchè si stiano ripetendo eventi di aggressione nei confronti del personale e perchè non si aggiungano interventi di sicurezza al fine di garantire che il personale possa prendere servizio con la convinzione di tornare a casa senza dover passare prima dall'ospedale».

La richiesta, rivolta alla direzione attraverso i mass media, è di sapere «quali siano i provvedimenti che il datore di lavoro ha intenzione di attuare per salvaguardare i lavoratori? Lo chiediamo con forza e pretendiamo una risposta. Non abbiamo intenzione di tollerare alcun silenzio».