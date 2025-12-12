Aperto anche di domenica il parcheggio della palestra Mazzini

Con l'arrivo del periodo dello shopping natalizio, il Comune di Vercelli apre, anche alla domenica, il parcheggio della palestra Mazzini. Nei giorni 14, 21 e 28 dicembre e 4 e 6 gennaio, il cortile della palestra sarà utilizzabile dalle 7 alle 20. «L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere il commercio locale, fra le anime più vive e identitarie della nostra città», spiegano dall'amministrazione comunale.

Resterà invece chiuso il parcheggio del cortile podestarile, dove sono in corso i lavori di completamento del Pinqua di piazza Alciati.