Villata, principio di incendio al tetto di un'abitazione

Principio di incendio, nella notte del 3 aprile, dopo le ore 3, a Villata, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, coadiuvata dalla autoscala e dall’autobotte, sono intervenute per un rogo che si stava sprigionando dal tetto di un'abitazione e che, all'arrivo dei Vigili del Fuoco, stava interessando anche la mansarda. Dopo essersi accertati che non vi fossero feriti, le squadre hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata.