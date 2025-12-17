Giro di prostituzione tra Vercelli, Casale e Torinese: in manette sei persone

Sono accusati di aver creato e gestito un vasto giro di prostituzione cinese le sei persone finite in carcere mercoledì mattina, al termine di un'operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Vercelli, con il supporto delle Squadre Mobili di altre province piemontesi e di unità speciali e cinofile della Polizia di Stato.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli, sono state eseguite sei misure cautelari in carcere, a carico di diversi soggetti residenti nell’alessandrino e nel torinese, gravemente indiziati, in concorso, per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

L’indagine ha avuto inizio da una segnalazione di movimenti sospetti all’interno di un appartamento in provincia di Vercelli: gli accertamenti investigativi hanno poi consentito di ricostruire le dinamiche criminali di un vero e proprio sodalizio strutturato per l’organizzazione e gestione di varie case di prostituzione, a Vercelli, Casale Monferrato, Alessandria e Asti.

Le donne sfruttate all’interno delle strutture, tutte di nazionalità cinese, sono state tutte identificate: 5 di loro, irregolari sul territorio nazionale sono state denunciate e colpite da espulsione del prefetto con ordine del questore

Le perquisizioni, effettuate all’interno degli appartamenti e di altri immobili di proprietà dei soggetti indagati, hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro la somma di 2.000 euro in contanti ad uno dei soggetti. A un altro indagato sono stati sequestrati 14.105 euro, mentre in una casa di appuntamenti a Vercelli sono stati sequestrati 2.000 euro in contanti. Al soggetto principale dell’organizzazione sono stati sequestrati 20.365 euro in contanti, nonché un conto bancario contenente 62.800 euro. All’esito delle attività, tutti e sei i soggetti sono stati associati alla casa circondariale di Vercelli.