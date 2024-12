Addio a Paolo Dal Brollo, la figlia Alice vittima del terremoto de L'Aquila

Borgosesia dice addio a un conosciuto commerciante. E' morto Paolo Dal Brollo, per molti anni titolare di una lavanderia in viale Varallo. L'uomo lascia il ricordo di una persona solare e amichevole, segnata, per sua sfortuna, dalla tragica scomparsa della figlia, Alice.

La giovane, che fino all'adolescenza aveva vissuto a Borgosesia, fu tra le 309 vittime del terremoto che 6 aprile 2009 devastò l’Abruzzo. Lei, ventunenne studentessa di criminologia, viveva a L'Aquila e le scosse che, in quei giorni, si erano presentate con una certa frequenza, l'avevano preoccupata e messa in allarme. La notte in cui il sisma distrusse gran parte della città, la giovane rimase vittima del crollo della casa che divideva con altre tre studentesse universitarie.

Dopo aver appreso del sisma e non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia, da Borgosesia Dal Brollo era sceso a L'Aquila, sperando, forse, in un miracolo. Che non avvenne. Nel 2021 il Comune di Borgosesia aveva ricordato, insieme al padre, la giovane concittadina nel 12° anniversario della tragedia che le era costata la vita.