Mezzo pesante fuori strada: al lavoro due autogru

E' stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià e di quella della Centrale di Vercelli con l' autogru per recuperare un mezzo pesante uscito di strada sulla SP26 nel comune di Tronzano, davanti alla Cascina Pucchiotta.
L'operazione congiunta tra l'autogrù dei Vigili del Fuoco e un'altra privata ha permesso di raddrizzare il mezzo pesante che è stato rimesso in sicurezza e rimosso. Presente la Polizia Locale Nuova Luce per la gestionde della viabilità.
